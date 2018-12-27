Нико Ковач: "Чемпионат Германии стал намного сильнее в этом году"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что чемпионат Германии стал намного сильнее в текущем сезоне. 47-летний специалист также добавил, что его команда будет сражаться за чемпионство до последнего тура.

- Конечно я хотел, чтобы мы хорошо стартовали, - приводит слова Ковача официальный сайт "Баварии". - Ради этого мы очень усердно работали во время предсезонной подготовки. Мы доминировали в матчах. Однако затем, к сожалению, произошел небольшой надлом. Возможно, мы слишком сильно попали под влияние своих собственных внушений: что мы непобедимы и что мы снова с большим отрывом станем чемпионами.

Считаю, что в этом сезоне бундеслига намного сильнее и сбалансированнее, чем в прошлом году. Поэтому мы должны быть готовы к борьбе до самого последнего тура. Парни снова нашли свою игру. В матче Лиги чемпионов против "Бенфики" мы показали, что умеем хорошо атаковать, создавать моменты и забивать голы".

"Бавария" занимает 2-е место в чемпионате Германии, имея в активе 36 очков после 17 туров. Мюнхенский клуб отстает от идущей первой "Боруссии" на 6 очков.

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