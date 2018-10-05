Нико Ковач: "Час пробил. Самое время игрокам "Баварии" засучить рукава"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча против "Боруссии" из Менхенгладбаха заявил, что команде пора работать, засучив рукава. Мюнхенцы не побеждали в последних трех встречах.

- Самое время засучить рукава, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Я знаю, что час пробил. Мы не побеждаем уже три матча подряд и должны теперь сосредоточиться на главном. Мы должны снова показать то лицо, которое мы демонстрировали в первых семи матчах.