Нико Ковач: "Баварию" ждет сложная игра с "Майнцем"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился ожиданиями в преддверии выездного матча 9-го тура бундеслиги против "Майнца", сообщают мюнхенцы в своем Твиттере.

– Мы намерены выиграть эту встречу, – приводит слова Ковача Твиттер "Баварии". – Нас ждет сложная игра. Будут внесены изменения в составе. Я опирался на физическую готовность и интеллектуальную составляющую моих игроков.

"Майнц" – "Бавария" пройдет 27 октября на стадионе "Опель Арена". Начало в 16.30 (мск).