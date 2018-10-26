Нико Ковач: "Баварию" ждет сложная игра с "Майнцем"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился ожиданиями в преддверии выездного матча 9-го тура бундеслиги против "Майнца", сообщают мюнхенцы в своем Твиттере.
– Мы намерены выиграть эту встречу, – приводит слова Ковача Твиттер "Баварии". – Нас ждет сложная игра. Будут внесены изменения в составе. Я опирался на физическую готовность и интеллектуальную составляющую моих игроков.
"Майнц" – "Бавария" пройдет 27 октября на стадионе "Опель Арена". Начало в 16.30 (мск).
🗣️ Niko #Kovac: "We're obviously heading to Mainz with the intention of winning the match. It will definitely be a tricky game." @Bundesliga_EN #FootballAsItsMeantToBe #FCBayern #MiaSanMia #M05FCB pic.twitter.com/nczuU9msLt– FC Bayern English (@FCBayernEN) 26 октября 2018 г.
Загрузка...