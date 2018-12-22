Нико Ковач: "Бавария" должна быть готова к активному прессингу "Айнтрахта"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о матче с "Айнтрахтом" в 17-м туре чемпионата Германии.

- Мы должны хорошо подготовиться. Этот матч будет отличаться от того, что был в Суперкубке. Мы должны будем показать свои сильные стороны и нивелировать сильные стороны соперника. Это очень быстрая команда, которая агрессивно прессингует и старается использовать ошибки соперника. Мы должны быть к этому готовы. Лука Йович, Себастьян Алле и Анте Ребич проделывают впереди хорошую работу, - цитирует Ковача пресс-служба клуба. - Арьен Роббен и Серж Гнабри вернутся в строй в следующем году. Жером Боатенг снова тренировался с командой, Кингсли Коман также вернулся в состав.

Матч "Айнтрахт" - "Бавария" начнется в 20.30 по московскому времени.

Все о чемпионате Германии - здесь.