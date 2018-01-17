Немецкий журналист назвал поведение Обамеянга "обезьяним цирком". Его сравнили с Гитлером

В середине января журналист Kicker Карл-Хайнц Вильд оценил поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга как "обезьяний цирк". Габонский форвард с 14 по 16 января был выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Обамеянг в зимнее трансферное окно перейдет в "Арсенал". По информации Daily Star, 28-летнего форварда "шмелей" устраивают условия, предложенные руководством клуба премьер-лиги.
"Не представляю, чтобы Обамеянг устроил обезьяний цирк в Мюнхене, похожий на то,что он творит в Дортмунде", - написал Вильд. В этом предложении журналист использовал традиционную для немецкого языка идиому, которая означает дурное и непристойное поведение, клоунаду. Дословный перевод - обезьяний цирк.
Обамеянг, увидев эту публикацию, предложил подписчикам самим судить, правильно ли поступил журналист. Отец нападающего, в свою очередь, назвал Вильда "дерьмовым журналистом". "Он обращается с моим сыном, как с обезьяной. Такое чувство, что он хочет вернуть нас ко временам Гитлера", - сказал Обамеянг-старший.
Нападающий выступает за "Боруссию" с 2013 года. В этом сезоне он провел в составе дортмундцев 23 матча, в которых забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.
these days German’s Journalist are attacking me, while remaining correct until today. i think this reporter could have used another word "affenzirkus "👉🏽 " Circus of Monkey ". on the right Side of the picture that is when I tap on Google affenzirkus . I leave you to judge!! 2018 🤨🤔sorry for my English
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
sidnet78
дисквалификация сб. гермаеи!
13:13
pahom-17
а бриты молчат...)))
11:43
Zico-wc
Любая критика афро-американского населения воспринимается теперь как расизм. Загнивающий запад.
11:31
letmebetomorrow
Это же намного круче, чем "шоколадки плавятся на солнце". Что скажут британцы?
11:24