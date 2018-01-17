Немецкий журналист назвал поведение Обамеянга "обезьяним цирком". Его сравнили с Гитлером

В середине января журналист Kicker Карл-Хайнц Вильд оценил поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга как "обезьяний цирк". Габонский форвард с 14 по 16 января был выведен из состава команды по дисциплинарным причинам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Обамеянг в зимнее трансферное окно перейдет в "Арсенал". По информации Daily Star, 28-летнего форварда "шмелей" устраивают условия, предложенные руководством клуба премьер-лиги.

"Не представляю, чтобы Обамеянг устроил обезьяний цирк в Мюнхене, похожий на то,что он творит в Дортмунде", - написал Вильд. В этом предложении журналист использовал традиционную для немецкого языка идиому, которая означает дурное и непристойное поведение, клоунаду. Дословный перевод - обезьяний цирк.

Обамеянг, увидев эту публикацию, предложил подписчикам самим судить, правильно ли поступил журналист. Отец нападающего, в свою очередь, назвал Вильда "дерьмовым журналистом". "Он обращается с моим сыном, как с обезьяной. Такое чувство, что он хочет вернуть нас ко временам Гитлера", - сказал Обамеянг-старший.

Нападающий выступает за "Боруссию" с 2013 года. В этом сезоне он провел в составе дортмундцев 23 матча, в которых забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.