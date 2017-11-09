Немецкий клуб заставили удалить имя порнозвезды с футболок

Клуб шестого по силе немецкого дивизиона "Обервурцбах" заключил контракт с порнозвездой Леной Нитро. По соглашению клуб нанес ее имя на футболки. После поддержки актрисы фильмов для взрослых команда вышла на первое место в своей лиге.
Однако их сотрудничеству помешала местная футбольная федерация. Она заставила "Обервурцбах" убрать имя порноактрисы, поскольку это нарушает "моральные принципы" футбола.
Сама Лена Нитро возмутилась данным решением.
- Другие клубы могут рекламировать пиво или таблетки. Но когда речь заходит о сексе, это становится проблемой. Лично я не нахожу ничего предосудительного в этом, - сказала она.
ポルノ女優が独６部クラブの胸スポンサーに！ 英誌は「子供たちが…」とモラルを疑問視… | サッカーダイジェストWeb https://t.co/PmCvfAbqmD#LenaNitro #Oberwurzbach #ドイツ pic.twitter.com/AscwCIr8es– サッカーダイジェスト (@weeklysd) 5 октября 2017 г.