Немецкий футбольный союз продлил контракт с Левом до 2022 года

Тренер сборной Германии Йоахим Лев продлил контракт Немецким футбольным союзом (DFB) до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Прежнее соглашение с 58-летним специалистом было рассчитано до 2020 года.

Также контракты с ассистентом тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кепке продлены до 2022 года, с тренерами Оливером Бирхоффом и Маркусом Соргом - до 2024 года.

Лев начал работу со сборной Германии в 2006 году, сменив на посту Юргена Клинсманна. В качестве главного тренера команды он стал чемпионом мира 2014 года и победителем Кубка конфедераций-2017. Также Лев дважды выигрывал со сборной бронзу чемпионата Европы в 2012 и в 2016 годах.