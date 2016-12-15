Немецкие клубы массово отказываются от сборов в Турции по политическим причинам

Немецкие клубы в этом сезоне отказались от поездки на зимние сборы в Турцию, сообщает Die Welt. Причиной стала нестабильная политическая ситуация и проблемы с безопасностью в стране. В прошлом сезоне зимой в Турцию поехали 16 профессиональных клубов Германии - свою роль играла хорошая погода и низкая стоимость отелей. В январе 2017 года, скорее всего, в Турции не будет ни одной немецкой команды.

В начале декабря в Стамбуле во время матча "Бешикташ" - "Бурсаспор" (2:1) возле стадиона произошли два взрыва, унесшие жизни 29 человек.

"Нестабильная ситуация в стране и террористическая опасность послужили причиной отказа от сборов в Белеке", - говорится, например, в сообщении клуба "Цвикау" из третьего по силе дивизиона Германии.

Некоторые команды прямым текстом выражают негативное отношение к президенту страны Реджепу Эрдогану.

- Мы не летим в Турцию. Я не хочу иметь ничего общего с Эрдоганом, - сказал главный тренер "Бохума" Гертан Вербек.