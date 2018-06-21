Немецкие и английские клубы интересуются форвардом "Дуйсбурга" Тащи

Нападающий "Дуйсбурга" Борис Тащи может перейти в один из клубов первой бундеслиги или продолжить карьеру в Англии, сообщает liga-zwei.de.

Вице-президент клуба Бернард Дитц подтвердил, что есть интерес к нескольким игрокам команды. "Дуйсбург" будет готов отпустить их, если получит достойную компенсацию.

24-летний нападающий в прошлом сезоне провел 32 матча во второй бундеслиге и забил 11 мячей при трех голевых передачах.