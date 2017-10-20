Налоговая служба требует с Немецкого футбольного союза более 19 миллионов евро

Налоговая служба Германии требует с Немецкого футбольного союза (DFB) 19,1 миллиона евро за нарушение закона в части ведения финансовой деятельности. Как сообщает AFP, такой штраф наложен на DFB в связи с перечислениями, которые могут быть связаны с покупкой голосов Германией для проведения ЧМ-2006. Расследование коррупционной составляющей ведется отдельно.

В DFB уже заявили, что обжалуют эти требования налоговиков, поскольку природа платежа еще не установлена, и следователи, ведущие расследование коррупционные явления, не сделали однозначного вывода.