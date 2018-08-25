15:33 | Футбол — Германия

Нагельсманн сделал макияж перед матчем с "Баварией"


Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после матча с "Баварией" (1:3) в первом туре бундеслиги заявил, что сделал себе макияж. По его словам, если женщины могут всегда выглядеть шикарно, то почему бы мужчине не попробовать сделать то же самое.

Женщины всегда выглядят шикарно, поэтому я подумал, что могу сделать то же самое, как мужчина. Я надеюсь, чтовсе вышло удачно, - цитирует Bild Нагельсманна.

У немецкого специалиста были сделаны брови и макияж на лице.

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ