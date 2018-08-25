Нагельсманн сделал макияж перед матчем с "Баварией"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после матча с "Баварией" (1:3) в первом туре бундеслиги заявил, что сделал себе макияж. По его словам, если женщины могут всегда выглядеть шикарно, то почему бы мужчине не попробовать сделать то же самое.

- Женщины всегда выглядят шикарно, поэтому я подумал, что могу сделать то же самое, как мужчина. Я надеюсь, чтовсе вышло удачно, - цитирует Bild Нагельсманна.

У немецкого специалиста были сделаны брови и макияж на лице.