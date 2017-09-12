Нагельсманн признался, что мечтает возглавить "Баварию"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн сообщил, что в перспективе хотел бы возглавить "Баварию". 30-летний специалист отметил, что считает свою жизнь счастливой и без работы в мюнхенском клубе, но эта работа сделала бы ее еще лучше.

Ранее появилась информация, согласно который нынешний наставник "Баварии" Карло Анчелотти может зимой перейти в один из китайских клубом. Итальянский специалист опроверг эти сообщения, назвав их "какой-то шуткой".

– В моих мечтах "Бавария" играет большую роль. Я долгие годы жил в Мюнхене, а родился в Ландсберге-ам-Лехе – не очень далеко от Мюнхена, – сказал Нагельсманн в эфире канала Eurosport. – Скоро моя жена с ребенком переедут туда. Мы строим там дом, для нас это родной город.

Если я не стану тренером "Баварии", все равно умру счастливым человеком. Я итак счастлив, но "Бавария" сделала бы меня еще счастливее. Но это не говорит о том, что успех всей моей жизни зависит от "Баварии".

Напомним, Нагельсманн является главным тренером "Хоффенхайма" с февраля 2016 года. В первом сезоне он спас команду от вылета из бундеслиги, а в прошлом привел клуб к четвертому месту в чемпионате страны, которое вывело сине-белых в Лигу чемпионов.