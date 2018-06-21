Нагельсманн покинет "Хоффенхайм" по окончании следующего сезона и возглавит "Лейпциг"

Новым главным тренером "Лейпцига" станет Юлиан Нагельсманн, сообщает официальный сайт клуба. Сейчас он работает с "Хоффенхаймом".

Сезон-2018/19 30-летний тренер отработает с "Хоффенхаймом", после чего перейдет на работу в "Лейпциг". Контракт специалиста с новой командой будет действовать до 30 июня 2023 года.

В следующем сезоне главным тренером "Лейпцига" будет Ральф Рангник, который до этого работал спортивным директором клуба.