Нагельсманн покинет "Хоффенхайм" по окончании следующего сезона и возглавит "Лейпциг"

Новым главным тренером "Лейпцига" станет Юлиан Нагельсманн, сообщает официальный сайт клуба. Сейчас он работает с "Хоффенхаймом".
Сезон-2018/19 30-летний тренер отработает с "Хоффенхаймом", после чего перейдет на работу в "Лейпциг". Контракт специалиста с новой командой будет действовать до 30 июня 2023 года.
В следующем сезоне главным тренером "Лейпцига" будет Ральф Рангник, который до этого работал спортивным директором клуба.
OFFICIAL: Julian #Nagelsmann will become RB Leipzig head coach from the 2019/20 season.– RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 21 июня 2018 г.
The 30-year-old joins from @achtzehn99_en and has agreed a contract with #DieRotenBullen until 2023. #Nagelsmann2019 pic.twitter.com/DVRrvBHR4c
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/