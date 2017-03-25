18:12 | ФУТБОЛ — Германия

Нагельсман может сменить Тухеля в "Боруссии"

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Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман может возглавить дортмундскую "Боруссию", когда из команды уйдет Томас Тухель, утверждает Bild. При этом, по информации источника, 29-летний специалист в следующем сезоне пока продолжит работу с "Хоффенхайма". В нынешнем сезоне подопечные Нагельсмана идут на четвертом месте в бундеслиге и претендуют на место в Лиге чемпионов.

Как утверждает источник, руководство "Хоффенхайма" насторожено ситуацией в дортмундском клубе. Ранее спортивный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе готовы к тому, что нынешний наставник команды Томас Тухель может покинуть свой пост.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Интересно. Юлиану жизнь устроит серьёзный экзамен на ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА типа ПОРЯДОЧНОСТЬ, МУДРОСТЬ. Желаю ему не стать новым Виллашем-Боамжем, предавшим "Порту" за первый же посул.

18:31

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