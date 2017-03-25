Нагельсман может сменить Тухеля в "Боруссии"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман может возглавить дортмундскую "Боруссию", когда из команды уйдет Томас Тухель, утверждает Bild. При этом, по информации источника, 29-летний специалист в следующем сезоне пока продолжит работу с "Хоффенхайма". В нынешнем сезоне подопечные Нагельсмана идут на четвертом месте в бундеслиге и претендуют на место в Лиге чемпионов.

Как утверждает источник, руководство "Хоффенхайма" насторожено ситуацией в дортмундском клубе. Ранее спортивный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе готовы к тому, что нынешний наставник команды Томас Тухель может покинуть свой пост.