На стадионах бундеслиги обнаружили бактерии в еде и напитках

На домашнем стадионе "Баварии", "Альянц Арене", ученые нашли бактерии в еде и напитках, сообщает Bayerischer Rundfunk. Проверка прошла в рамках исследования относительно соблюдения норм гигиены на стадионах бундеслиги.

Кроме того, исследователи обнаружили различные виды кишечных бактерий в еде на арене "Кельна" ("Райн Энерги Штадион") и "Вердера" ("Везерштадион").

В Мюнхене и Бремене эксперты, которые пришли на стадион под видом болельщиков, выявили бактерии в водопроводных кранах с питьевой водой, в Кельне нашли бактерии в пиве. Также специалисты нашли болезнетворные микробы в обертке, булочках и шашлыке.

Отметим, что болельщики не жаловались на качество пищи на этих стадионах и не обращались за помощью при отравлениях.