Мюллер с иронией отнесся к своей безголевой серии в бундеслиге

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над менхенгладбахской "Боруссией" (1:0) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии посмеялся над собой. Форвард сборной Германии стал автором единственного гола в этой встрече, тем самым прервав свою безголевую серию в бундеслиге, которая составляла 848 минут – последний раз он отличался в чемпионате 10 декабря в поединке с "Вольфсбургом" (5:0).

"Хорошо, что теперь последует пауза на матчи национальных команд. У всех будет время на то, чтобы отойти от шока, вызванного тем, что я наконец забил", – цитирует Bild Мюллера.