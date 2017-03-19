23:58 19 марта | ФУТБОЛ — Германия

Мюллер с иронией отнесся к своей безголевой серии в бундеслиге

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после победы над менхенгладбахской "Боруссией" (1:0) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии посмеялся над собой. Форвард сборной Германии стал автором единственного гола в этой встрече, тем самым прервав свою безголевую серию в бундеслиге, которая составляла 848 минут – последний раз он отличался в чемпионате 10 декабря в поединке с "Вольфсбургом" (5:0).

"Хорошо, что теперь последует пауза на матчи национальных команд. У всех будет время на то, чтобы отойти от шока, вызванного тем, что я наконец забил", – цитирует Bild Мюллера.

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Материалы REN-TV

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