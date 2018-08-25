Мюллер рассказал, за счет чего "Бавария" победила "Хоффенхайм"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер заявил, что его команда горит желанием побеждать. Вчера мюнхенцы обыграли "Хоффенхайм" в первом туре чемпионата Германии со счетом 3:1, а сам футболист отметился голом и результативной передачей.

- Само собой мы проанализировали "Хоффенхайм", и наш тренер хорошо нас подготовил, - приводит слова Мюллера официальный сайт "Баварии". - Мы подходили к игре с уважением к сопернику. Мы постарались выключить из игры их двух центральных полузащитников. Это хорошо получилось.

Особенно в первом тайме нам удавалось на протяжении продолжительного времени владеть мячом и контролировать игру. Но мы могли забить на гол больше. Во втором тайме мы отдавали слишком мало передач низом в центр. Игра получилось силовой, что определенно понравилось как футболистам, так и болельщикам.

Если бы каждый матч в бундеслиге был таким, то никто бы не жаловался. Мы на ходу и горим желанием побеждать.

"Бавария" сыграет со "Штутгартом" во втором туре чемпионата Германии.

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