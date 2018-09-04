Мюллер опроверг слухи о расколе в сборной Германии

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер опроверг информацию о расколе в национальной команде. Футболист отметил, что скандал разожгли СМИ.

- Никакого раскола в команде нет, - приводит Goal слова Мюллера. - Вся дискуссия была вызвана посторонними. Немецкий футбольный союз хотел мира с Езилом, но средства массовой информации спрашивали снова и снова. Обсуждений было больше, чем реальных проблем, теперь вы видите, что из этого вышло. Теперь мы, наконец, должны закончить эту дискуссию и сосредоточиться на футболе, потому что расизм внутри национальной команды никогда не был проблемой.

Ранее Spiegel сообщал о том, что разное происхождение и отличия в образе жизни развели сборную Германии на два лагеря во время чемпионата мира-2018. По информации источника, в одну "группировку" вошли в большей степени игроки с иностранными корнями, среди которых были Жером Боатенг, Месут Езил и Илкай Гюндоган, во вторую – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и ряд других футболистов.

Напомним, на чемпионате мира сборная Германии не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.