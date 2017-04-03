Мюллер может пропустить игру с "Боруссией", но сыграет с "Реалом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Томас Мюллер пропустит завтрашний матч 27-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом". Также он может не сыграть в выходные с дортмундской "Боруссией", но, скорее всего, будет готов к игре с "Реалом", как и вратарь Мануэль Нойер, получивший травму в матче за сборную Германии.

- Мюллеру необходимо пару дней отдыха, - цитирует пресс-служба клуба Анчелотти. - Посмотрим, сможет ли он играть против Дортмунда. Уверен, что к матчу с "Реалом" он будет готов. Нойер на 100 процентов будет в воротах в Лиге чемпионов. Также скоро в состав вернется Дуглас Коста. У него все идет по плану. Он работает очень интенсивно и хорошо.