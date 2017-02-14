"МЮ" предлагал за Мюллера 100 миллионов евро

Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дреесен подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести Томаса Мюллера. Он подчеркнул, что этого игрока мюнхенцы продавать не намерены.

– Такое было однажды, – цитирует Bild Дреесена. – Факс прибыл из Англии. Но мы никогда не обсуждали продажу Мюллера. Было бы глупо получить рекордную прибыль в краткосрочной перспективе и ослабить свой спортивный потенциал.

Что касается китайской финансовой интервенции, то нужно подождать. Со временем это успокоится. В истории экономики не раз возникали заоблачные цены. А потом они опять падали. Это случится и с Китаем.