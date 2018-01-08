Мужчина, взорвавший бомбы у автобуса дортмундской "Боруссии", уверяет, что хотел сымитировать атаку

Обвиняемый в подрыве бомб рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" заявил в суде, что не собирался никого убивать, сообщает AFP. 28-летний немец русского происхождения Сергей У. обвиняется в подрыве трех самодельных бомб рядом с автобусом "Боруссии" 11 апреля 2017 года перед игрой команды с "Монако" в Лиге чемпионов. Он утверждает, что хотел сымитировать нападение без жертв.

На суде Сергей У. заявил о своем раскаянии и подчеркнул, что устанавливал бомбы таким образом, чтобы никто не пострадал. Прокурор же настаивает на попытке убийства и требует для обвиняемого пожизненного заключения.

Напомним, что взрывные устройства были начинены гвоздями. В результате взрыва получили травмы полицейский и защитник "Боруссии" Марк Бартра.