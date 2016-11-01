Мирослав Клозе: "В последние месяцы понял, что хочу быть тренером"

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе, завершивший карьеру, признался, что рад вернуться в национальную команду. 38-летний немец присоединится к тренерскому штабу Йохаима Лева, где будет набираться опыта.

– В сборной Германии я отпраздновал самые большие успехи в карьере, – цитирует пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) Клозе. – Поэтому я рад возвращению в национальную команду. В последние месяцы у меня сформировалась идея, что хочу оставаться близко к полю, но в новой роли, а именно в качестве тренера. Предматчевый анализ, тщательный разбор соперника и разработка стратегии и тактики перед матчами, а также все те вещи, которые используются для мотивации, привлекали меня еще когда я был игроком.