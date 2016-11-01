15:57 | ФУТБОЛ — Германия

Мирослав Клозе: "В последние месяцы понял, что хочу быть тренером"

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Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе, завершивший карьеру, признался, что рад вернуться в национальную команду. 38-летний немец присоединится к тренерскому штабу Йохаима Лева, где будет набираться опыта.

– В сборной Германии я отпраздновал самые большие успехи в карьере, – цитирует пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) Клозе. – Поэтому я рад возвращению в национальную команду. В последние месяцы у меня сформировалась идея, что хочу оставаться близко к полю, но в новой роли, а именно в качестве тренера. Предматчевый анализ, тщательный разбор соперника и разработка стратегии и тактики перед матчами, а также все те вещи, которые используются для мотивации, привлекали меня еще когда я был игроком.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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craped

Эх... Сборная не то. Ему бы в клбубную структуру опыта поднабраться.

16:12

oleg.bob

Легенда...

16:11

Fernandao

какой же Клозе крутой!!!

16:07

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