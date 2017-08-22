"Милан" может перехватить Мора у "Интера"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эмре Мор может перейти в "Милан", утверждает Calciomercato. По информации источника, 20-летний форвард разорвал контракт со своим агентом Муззи Осканом и начал сотрудничать с Бекташем Демирташем, который представляет интересы полузащитника "россонери" Хаканом Чалханоглу.

Демирташ состоит в хороших отношениях с руководством миланцев и может предложить услуги своего нового клиента итальянскому клубу. Ранее сообщалось, что "Интер" отказался от подписания турецкого футболиста.