"Милан" хочет подписать Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в чемпионат Италии, утверждает RMC. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Милан". На данный момент красно-черные ведут переговоры о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что 27-летний габонец контактировал с представителями "ПСЖ". Парижане предложили футболисту контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год.

В текущем сезоне в составе дортмундцев Обамеянг провел 43 матча во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 3 голевые передачи.