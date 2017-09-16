Михаэль Цорк: "Ярмоленко? Хорошим игрокам порой не нужно много времени на адаптацию"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк считает, что нападающий Андрей Ярмоленко, перешедший в немецкий клуб из киевского "Динамо", уже вписался в игру команды. Форвард провел в составе новой команды два матча, один из которых - в стартовом составе, и забил 1 гол.

- Мы знали, что ему такое по силам. Знали, что он может играть очень хорошо, - цитирует Ruhr Nachrichten Цорка. - Теперь Андрею предстоит привыкнуть к нашему игровому ритму на длинной дистанции, но он уже сейчас здорово вписался в команду. Порой хорошим игрокам для этого не нужно много времени.