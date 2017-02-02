12:56 2 февраля | ФУТБОЛ — Германия

Михаэль Цорк: "Посоветовал Обамеянгу меньше говорить о своих планах на лето"

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Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что провел беседу с форвардом команды Пьер-Эмериком Обамеянгом, в которой попросил его больше уделять времени футболу, а не разговорам о своем будущем. Ранее футболист заявлял, что переход в "Реал" является его мечтой. В текущем сезоне бундеслиги на его счету 16 голов в 16 матчах.

– Мы провели встречу с Обамеянгом, и я посоветовал ему меньше говорить в интервью о своих планах на лето, – цитирует Derwesten Цорка. – Он должен сосредоточиться в борьбе за место в Лиге чемпионов. У нас с ним хорошие отношения, но мы должны были что-то сделать, чтобы сфокусировать его внимание на спортивном аспекте футбола.

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Материалы REN-TV

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