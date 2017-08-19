Михаэль Цорк: "Дембеле будет продан только при полном соблюдении условий "Боруссии" Д"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб не намерен ждать решения о будущем полузащитника команды Усмана Дембеле до конца лета. Ранее француз решил бойкотировать тренировки "шмелей" из-за того, что клуб отказывался продавать его "Барселоне". После этого Дембеле был отстранен от работы с командой.

– У клуба есть четкая позиция, – цитирует Sky Sports Цорка. – Дембеле будет продан этим летом только при полном выполнении наших условий. Если этого не произойдет, игрок останется здесь. "Боруссия" не собирается ждать решения по данному вопросу до последнего дня трансферного окна.