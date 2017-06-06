Месут Езил: "Шальке" заслуживает большего, по потенциалу они - третий клуб Германии"

Экс-полузащитник "Шальке" Месут Езил, который на данный момент является игроком "Арсенала", уверен, что его бывшая команда заслуживает более высокого места в турнирной таблице чемпионата Германии. По его словам, "горянки" являются одной из сильнейших команд.

- "Шальке" является одним из моих любимых клубов, я до сих пор за него болею. В конечном итоге, я вырос там, - приводит Funkemedien.de слова Езила. - Если говорить о потенциале, то "кобальтовые" - третий клуб чемпионата Германии после "Баварии" и дортмундской "Боруссии". "Шальке" заслуживает большего, но, к сожалению, сейчас они идут в середине.

Напомним, что в завершившемся розыгрыше чемпионата Германии "Шальке" финишировал на десятом месте.