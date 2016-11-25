Мерино сменит "Боруссию" на "Атлетик"?

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино может сменить клубную прописку, утверждает El Correo. В подписании контракта с игроком заинтересован "Атлетик", который также рассматривает возможность аренды 20-летнегой испанца.

Руководство "шмелей" готово рассмотреть данное предложение, рассчитывая на то, что хавбек будет получать регулярную игровую практику. В свою очередь, футболист хочет остаться в "Боруссии". В текущем сезоне он провел за дортмундцев всего один матч. Отметим, что в составе "Атлетика" выступает однофамилец Микеля Мерино - Сабин.