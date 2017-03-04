Менхенгладбахская "Боруссия" выиграла у "Шальке"

Менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле переиграла "Шальке" в матче 23-го тура чемпионата Германии. Это вторая подряд победа для подопечных Дитера Хеккинга.

Чемпионат Германии

Бундеслига

23-й тур

"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Шальке-04" - 4:2 (1:1)

Голы: Джонсон, 28 (1:0). Бенталеб, 38 - с пенальти (1:1). Джонсон, 64 (2:1). Вендт, 67 (3:1). Раффаэл, 76 (4:1). Горецка, 83 (4:2).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен (Колодзейчак, 81), Джонсон, Херрманн (Хофманн, 65), Крамер (Штробль, 46), Дахуд, Раффаэл, Штиндль.

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Настасич, Керер, Калиджури (Хюнтелар, 72), Стамбули, Горецка, Бенталеб, Шепф, Бургшталлер (Ди Санто, 71).

Предупреждения: Настасич, 18. Керер, 85. Хюнтелар, 88. Ди Санто, 90+2.

Судья: Грефе.

Менхенгладбах. Стадион "Боруссия Парк".