Менхенгладбахская "Боруссия" - в полуфинале Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Гамбург" со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий гостей Раффаэл. Соперник "Боруссии" определится после жеребьевки.

Кубок Германии

1/4 финала

"Гамбург" – "Боруссия" М – 1:2 (0:0)

Голы: Штиндль, 53 – с пенальти (0:1). Раффаэл, 61 – с пенальти (0:2). Вуд, 90+2 (1:2).

"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек, Хант, Экдаль, Холтби, Мюллер (Костич, 70), Юнг (Уоллас, 70), Вуд.

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Херрманн, Крамер, Хофманн (Джонсон, 76), Дахуд (Штробль, 82), Раффаэл (Хан, 86), Штиндль.

Предупреждение: Херрманн, 83.

Судья: Фриц.

1 марта. Гамбург. Стадион "Фолькспаркштадион".