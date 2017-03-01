Менхенгладбахская "Боруссия" - в полуфинале Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Гамбург" со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий гостей Раффаэл. Соперник "Боруссии" определится после жеребьевки.
Кубок Германии
1/4 финала
"Гамбург" – "Боруссия" М – 1:2 (0:0)
Голы: Штиндль, 53 – с пенальти (0:1). Раффаэл, 61 – с пенальти (0:2). Вуд, 90+2 (1:2).
"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек, Хант, Экдаль, Холтби, Мюллер (Костич, 70), Юнг (Уоллас, 70), Вуд.
"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Херрманн, Крамер, Хофманн (Джонсон, 76), Дахуд (Штробль, 82), Раффаэл (Хан, 86), Штиндль.
Предупреждение: Херрманн, 83.
Судья: Фриц.
1 марта. Гамбург. Стадион "Фолькспаркштадион".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2016-2017/playoff/