Менхенгладбахская "Боруссия" продала Дахуда в Дортмунд

Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Махмуд Дахуд со следующего сезона будет выступать за дортмундскую "Боруссию", сообщает пресс-служба черно-желтых. Контракт с 21-летним футболистом подписан до 30 июня 2022 года. Другие подробности трансфера не разглашаются.

Уроженец Сирии является воспитанником менхенгладбахцев. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами. Махмуд выступал за молодежные сборные Германии разных возрастов, начиная с U-18.