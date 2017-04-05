Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Герту", "Вольфсбург" уступил "Фрайбургу"

Менхенгладбахская "Боруссия" с минимальным счетом обыграла "Герту" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Единственный мяч в составе хозяев забил 19-летний полузащитник Ласло Бенеш.

В другой встрече "Вольфсбург" на своем поле не справился с "Фрайбургом" (0:1). Форвард гостей Флориан Нидерлерхнер принес своей команде три очка. "Ингольштадт" дал отыграть два мяча "Аугсбургу" (3:2), однако в итоге сумел удержать преимущество.

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27-й тур

"Вольфсбург" – "Фрайбург" – 0:1 (0:0)

Гол: Нидерлехнер, 78.

"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Майораль, 84), Треш, Волльшайд, Кнохе, Хорн, Блащиковски (Дидави, 67), Гилавоги, Арнольд, Базур, Гомес.

"Фрайбург": Шволов, Игневски, Кемпф, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Франц, Грифо, Хаберер (Онур Булут, 84), Гуэде (Петерсен, 69), Нидерлехнер (Нидермайер, 90+1).

Предупреждение: Нидерлехнер, 72.

Судья: Винкманн.

5 апреля. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.

"Боруссия" М – "Герта" – 1:0 (1:0)

Гол: Бенеш, 16.

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Херрманн (Траоре, 76), Хофманн, Дахуд, Бенеш (Хан, 85), Штиндль, Азар (Шульц, 90).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Штарк, Торунарига, Шельбред, Штокер, Эссвайн, Дарида, Харагути (Аллаги, 66), Калу (Каде, 81).

Предупреждения: Торунарига, 68. Азар, 89.

Судья: Перль.

5 апреля. Менхенгладбах. Стадион Stadion im Borussia-Park.

"Аугсбург" – "Ингольштадт" – 2:3 (0:2)

Голы: Киттель, 24 (0:1). Коэн, 35 (0:2). Коэн, 67 (0:3). Ферхаг, 76 – с пенальти (1:3). Халил Алтынтоп, 81 (2:3).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис (Макс, 72), Качар (Чи Дон Вон, 66), Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 78), Ку Джа Чхоль, Бобадилья, Финнбогасон, Дансо.

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс (Леки, 88), Коэн, Киттель (Моралес, 84), Рожер, Лескано (Хинтерзеер, 77).

Предупреждения: Ку Джа Чхоль, 45. Хадергьонай, 64. Моравек, 66. Рожер, 75. Хинтереггер, 80.

Судья: Фриц.

5 апреля. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).