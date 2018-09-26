Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Айнтрахт"

"Боруссия" из Менхенгладбаха победила "Айнтрахт" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 3:1. В другой встрече "Лейпциг" одолел "Штутгарт", а "Майнц" и "Вольфсбург" голов не забили.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

"Боруссия" М - "Айнтрахт" - 3:1 (0:0)

Голы: Плеа, 56 (1:0). Азар, 65 (2:0). Ребич, 73 (2:1). Эльведи, 85 (3:1).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Бейер, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Херрманн (Закария, 76), Азар (Траоре, 90), Плеа (Джонсон, 73).

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Да Коста, Виллемс, Н`Дика, Фернандеш (де Гузман, 73), Хасебе, Костич, Гачинович (Йович, 73), Мюллер (Ребич, 62), Алле.

Судья: Яблонски (Германия).

26 сентября. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".

"РБ Лейпциг" - "Штутгарт" - 2:0 (1:0)

Голы: Орбан, 45+1 (1:0). Огюстен, 80 (2:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Мукьеле (Ляймер, 77), Кампль, Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 89), Демме, Поульсен, Вернер (Огюстен, 74).

"Штутгарт": Цилер, Аого, Баумгартль, Павар, Маффео (Бадштубер, 54), Соса, Гентнер, Томми (Донис, 78), Аколо (Гонсалес, 54), Аскасибар, Гомес.

Предупреждения: Баумгартль, 34. Орбан, 36. Мукьеле, 64. Гонсалес, 87. Гомес, 90+2.

Судья: Шредер (Германия).

26 сентября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Майнц" - "Вольфсбург" - 0:0

"Майнц": Мюллер, Брозински (Мвене, 30), Белль, Ниакате, Кариколь, Максим (Матета, 75), Куайсон, Гбамен, Баку, Уджа, Онисиво (Боэтиус, 64).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Камачо, Арнольд, Брекало, Реджбецай (Штеффен, 88), Мехмеди (Юнус Малли, 70), Гинчек (Вегхорст, 82).

Предупреждения: Мехмеди, 57. Максим, 71. Камачо, 74.

Судья: Штилер (Германия).

26 сентября. Майнц. Стадион "Opel Arena".