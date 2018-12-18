Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Нюрнберг" и сократила отставание от Дортмунда

Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Нюрнберг" в матче 16-го тура чемпионата Германии. В таблице бундеслиги гладбахцы вышли на чистое второе место. Их отставание от лидирующей "Боруссии" из Дортмунда составляет 6 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

16-й тур

"Боруссия" М - "Нюрнберг" - 2:0 (0:0)

Голы: Азар, 47 (1:0). Плеа, 86 (2:0).

Нереализованный пенальти: Азар, 45 (мимо)

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Эльведи (Кюизанс, 73), Бейер, Траоре (Херрманн, 81), Джонсон (Ланг, 75), Штробль, Закария, Нойхаус, Азар, Плеа.

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Мюль, Годен (Эвертон, 46), Петрак, Фукс, Мисидьян (Салли, 73), Зреляк, Перейра (Кнелль, 81), Паласиос Мартинес.

Предупреждения: Лайбольд, 19. Годен, 30. Траоре, 63. Марграйттер, 90+3. Вендт, 90+5.

Судья: Шредер.

18 декабря. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".