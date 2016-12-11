19:42 | ФУТБОЛ — Германия

Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Майнц"

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"Боруссия" из Менхенгладбаха в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии обыграла "Майнц" (1:0). Автором мяча на 76-й минуте встречи стал защитник Андреас Кристенсен.

Команда Андре Шуберта прервала 8-миматчевую серию без побед в чемпионате Германии. Последний раз "Боруссия" праздновала успех в домашнем матче 5-го тура Бундеслиги над "Ингольштадтом" (2:0).

Чемпионат Германии

Бундеслига

14-й тур

"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Майнц" - 1:0 (0:0)

Гол: Кристенсен, 76.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт (Шульц, 87), Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Штробль, Дахуд, Раффаэл (Дрмич, 90+1), Штиндль, Хан (Азар, 46).

"Майнц": Лессль, Донати, Белль, Бюссманн, Хак, Латца (Де Бласис, 80), Юнус Малли, Хайро (Зейдель, 71), Озтунали (Хольтманн, 87), Гбамен, Онисиво.

Предупреждения: Хан, 12. Гбамен, 79. Янчке, 90+3.

Удаление: Гбамен (Майнц), 90.

Судья: Хартманн.

11 декабря. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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