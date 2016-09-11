"Майнц" в меньшинстве не смог удержать преимущество в три мяча в матче с "Хоффенхаймом"

"Майнц" в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 4:4. К перерыву хозяева вели со счетом 4:1. Однако во втором тайме "Майнц" остался в меньшинстве и позволил сопернику сравнять счет.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Пабло де Бласис, у гостей два мяча забил форвард Марк Ут.

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2-й тур

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 4:4 (4:1)

Голы: Де Бласис, 3 (1:0). Де Бласис, 23 (2:0). Кордоба, 27 (3:0). Вагнер, 39 (3:1). Озтунали, 43 (4:1). Ут, 71 (4:2). Ут, 72 (4:3). Солои, 84 (4:4).

"Майнц": Лессль, Балогун, Донати, Белль, Бюссманн, Фрай, Юнус Малли, Озтунали (Клеменс, 73), Гбамен, Кордоба (Онисиво, 79), Де Бласис (Брозински, 61).

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Шер (Ут, 36), Зюле, Толян (Кадержабек, 46), Полански (Солои, 64), Швеглер, Руди, Рупп, Вагнер, Крамарич.

Предупреждения: Де Бласис, 45. Вагнер, 60. Ут, 67. Рупп, 86.

Удаление: Бюссманн, 57.

Судья: Шмидт.

11 сентября. Майнц. Coface-Arena.