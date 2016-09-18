"Майнц" в гостях обыграл "Аугсбург"

В игре 3-го тура чемпионата Германии "Майнц" в гостях переиграл "Аугсбург" – 3:1. Для гостевой команды эта победа стала первой в текущем сезоне.

Чемпионат Германии

Бундеслига

3-й тур

"Аугсбург" – "Майнц" – 1:3 (0:1)

Голы: Кордоба, 7 (0:1). Стафилидис, 73 (1:1). Юнус Малли, 75 (1:2). Муто, 81 (1:3).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Байер, Ку Джа Чхоль (Шмид, 59), Чи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 81), Кор (Качар, 90+5), Бобадилья, Финнбогасон.

"Майнц": Лессль, Балогун, Брозински, Донати, Белль, Фрай, Юнус Малли, Озтунали, Гбамен (Хосе Родригес, 85), Кордоба (Муто, 67), Онисиво (Де Бласис, 78).

Предупреждения: Кордоба, 49. Онисиво, 76. Гауэлеув, 77.

Удаление: Хосе Родригес, 90+3.

Судья: Данкерт (Германия).

18 сентября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".