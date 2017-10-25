"Майнц" в дополнительное время обыграл "Хольштайн" и вышел в 1/8 Кубка Германии

"Майнц" обыграл "Хольштайн" в 1/16 финала Кубка Германии - 3:2 (д.в.). Два мяча забил датский нападающий хозяев Виктор Фишер. Победный гол в дополнительное время на 101-й минуте в ворота "Хольштайна" отправил немецкий защитник "Майнца" Даниэль Брозински.

Кубок Германии



1/16 финала



"Майнц" - "Хольштайн" - 3:2 д.в. (1:0, 1:2, 1:0)



Голы: Фишер, 22 (1:0). Шиндлер, 54 - с пенальти (1:1). Фишер, 67 (2:1). Дрекслер, 75 - с пенальти (2:2). Брозински, 101 (3:2).



Судья: Шлагер.



24 октября. Майнц. Стадион "Opel Arena".