"Майнц" удержал победу над "Штутгартом" в матче чемпионата Германии

"Майнц" на выезде переиграл "Штутгарт" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 3:2. В составе победителей отличились Сантьяго Аскасибар, Жан-Филипп Матета и Александр Хак. За хозяев поля голы забили Николас Гонсалес и Марк-Оливер Кемпф.

"Майнц" поднялся на 11 строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 24 очка, "Штутгарт" с 14-ю баллами остался на 16-й.

В других матчах дня "Айнтрахт" обыграл "Фрайбург" (3:1), а "Ганновер"

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Штутгарт" - "Майнц" - 2:3 (0:2)

Голы: Аскасибар, 22 - в свои ворота (0:1). Матета, 28 (0:2). Хак, 72 (0:3). Гонсалес, 83 (1:3). Кемпф, 85 (2:3).

"Штутгарт": Цилер, Аого (Инсуа, 46), Кемпф, Баумгартль, Соса (Гонсалес, 46), Гентнер, Кастро, Эссвайн (Донис, 78), Цубер, Аскасибар, Гомес.

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Хак, Куэйсон (Уджа, 81), Озтунали, Гбамен, Кунде, Боэтиус (Хольтманн, 68), Матета (Ниакате, 87).

Предупреждения: Кемпф, 20. Брозински, 85. Аскасибар, 89. Хольтманн, 90+4.

Судья: Штилер (Германия).

19 января. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Фрайбург" - 3:1 (3:0)

Голы: Алле, 36 (1:0). Ребич, 40 (2:0). Йович, 45 (3:0). Петерсен, 69 (3:1).



"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде (де Гузман, 72), Костич, Алле, Ребич, Йович (Виллемс, 68. Штендера, 90+2).



"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Кюблер (Штенцель, 80), Кох, Франц, Грифо, Хаберер, Гондорф, Вальдшмидт (Петерсен, 46), Нидерлехнер (Хелер, 46).

Предупреждения: Фернандеш, 31. Гондорф, 34. Роде, 70.

Судья: Яблонски (Германия).

19 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"Ганновер-96" - "Вердер" - 0:1 (0:1)

Гол: Рашица, 32.

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос, Зорг (Фелипе, 87), Акпогума, Виммер, Антон, Швеглер (Фоссум, 72), Мюллер, Уоллас, Вуд (Жонатас, 63), Вейдандт.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Нури Шахин (Мевальд, 86), Классен, Эггештайн, Крузе, Харник (Баргфреде, 63), Рашица (Саджент, 80).

Предупреждения: Зорг, 56. Мюллер, 67. Аугустинссон, 70. Акпогума, 82.

Судья: Фриц (Германия).

19 января. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)"

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