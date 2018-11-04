"Майнц" обыграл "Вердер"

"Майнц" в матче 10-го тура чемпионата Германии дома обыграл "Вердер" со счетом 2:1. Победный гол забил Жан-Филипп Гбамен.
"Майнц" занимает 12-е место в бундеслиге, "Вердер" идет шестым.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
10-й тур
"Майнц" - "Вердер" - 2:1 (1:0)
Голы: Матета, 25 (1:0). Гбамен, 51 (2:0). Писарро, 78 (2:1).
"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Максим, 85), Куайсон (Онисиво, 81), Гбамен, Кунде, Боэтиус, Матета (Уджа, 74).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Харник, 73), Кайнц (Писарро, 56), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Й.Эггештайн, 56).
Предупреждения: Баргфреде, 64. Мойсандер, 79.
Судья: Винкманн (Германия).
4 ноября. Майнц. Стадион "Opel Arena".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/