"Майнц" обыграл "Аугсбург"

"Майнц" одержал победу над "Аугсбургом" в матче 20-го тура чемпионата Германии - 2:0. В турнирной таблице команда после этого результата поднялась на девятое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

20-й тур

"Майнц" - "Аугсбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Озтунали, 31 (1:0). Хайро, 62 - с пенальти (2:0).

"Майнц": Лессль, Брозински, Донати, Белль, Латца, Хайро (Де Бласис, 90+1), Озтунали, Рамалью, Гбамен, Кркич (Муто, 70), Кордоба (Зейдель, 90+5).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Усами, 90), Ридер, Байер, Шмид (Тайгль, 46), Чи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 46), Бобадилья.

Предупреждения: Латца, 49. Хитц, 60. Хинтереггер, 71. Гауэлеув, 73.

Судья: Грефе.

10 февраля. Майнц. Стадион "Opel Arena".