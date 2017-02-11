00:31 | ФУТБОЛ — Германия

"Майнц" обыграл "Аугсбург"

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"Майнц" одержал победу над "Аугсбургом" в матче 20-го тура чемпионата Германии - 2:0. В турнирной таблице команда после этого результата поднялась на девятое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

20-й тур 

"Майнц" - "Аугсбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Озтунали, 31 (1:0). Хайро, 62 - с пенальти (2:0). 

"Майнц": Лессль, Брозински, Донати, Белль, Латца, Хайро (Де Бласис, 90+1), Озтунали, Рамалью, Гбамен, Кркич (Муто, 70), Кордоба (Зейдель, 90+5).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Усами, 90), Ридер, Байер, Шмид (Тайгль, 46), Чи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 46), Бобадилья.

Предупреждения: Латца, 49. Хитц, 60. Хинтереггер, 71. Гауэлеув, 73. 

Судья: Грефе.

10 февраля. Майнц. Стадион "Opel Arena".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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