"Майнц" и "Кельн" голов не забили

"Майнц" и "Кельн" в матче 22-го тура чемпионата Германии победителя не выявили - 0:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

17-й тур

"Майнц" - "Кельн" - 0:0

"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Белль, Бюссманн, Фрай, Латца, Хайро (Бузьян, 77), Озтунали, Де Бласис, Муто (Гбамен, 89).

"Кельн": Кесслер, Маро, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс (Биттенкурт, 74), Хегер, Модест, Осако.

Предупреждения: Бюссманн, 41. Серенсен, 64.

Судья: Брих.

22 января. Майнц. Стадион Opel Arena.