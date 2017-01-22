21:26 22 января | ФУТБОЛ — Германия

"Майнц" и "Кельн" голов не забили

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"Майнц" и "Кельн" в матче 22-го тура чемпионата Германии победителя не выявили - 0:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

17-й тур 

"Майнц" - "Кельн" - 0:0 

"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Белль, Бюссманн, Фрай, Латца, Хайро (Бузьян, 77), Озтунали, Де Бласис, Муто (Гбамен, 89).

"Кельн": Кесслер, Маро, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс (Биттенкурт, 74), Хегер, Модест, Осако.

Предупреждения: Бюссманн, 41. Серенсен, 64. 

Судья: Брих.

22 января. Майнц. Стадион Opel Arena.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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