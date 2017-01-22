"Майнц" и "Кельн" голов не забили

"Майнц" и "Кельн" в матче 22-го тура чемпионата Германии победителя не выявили - 0:0.
Чемпионат Германии
Бундеслига
17-й тур
"Майнц" - "Кельн" - 0:0
"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Белль, Бюссманн, Фрай, Латца, Хайро (Бузьян, 77), Озтунали, Де Бласис, Муто (Гбамен, 89).
"Кельн": Кесслер, Маро, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс (Биттенкурт, 74), Хегер, Модест, Осако.
Предупреждения: Бюссманн, 41. Серенсен, 64.
Судья: Брих.
22 января. Майнц. Стадион Opel Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/