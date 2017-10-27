"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Майнц" – "Айнтрахт" – 1:1 (0:1)

Голы: Белль, 37 – в свои ворота (0:1). Сердар, 71 (1:1).

"Майнц": Центнер, Брозински, Донати, Белль, Диалло, Фрай (Сердар, 57), Латца, Озтунали (Фишер, 83), Гбамен, Де Бласис, Муто (Кодро, 87).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, Фалетт, Сальседо, Боатенг, Штендера (Русс, 88), Гачинович (де Гузман, 85), Алле, Ребич (Блум, 74), Вольф.

Предупреждения: Абраам, 60. Виллемс, 88.

Судья: Штегеманн.