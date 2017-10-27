"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 10-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
Бундеслига
10-й тур
"Майнц" – "Айнтрахт" – 1:1 (0:1)
Голы: Белль, 37 – в свои ворота (0:1). Сердар, 71 (1:1).
"Майнц": Центнер, Брозински, Донати, Белль, Диалло, Фрай (Сердар, 57), Латца, Озтунали (Фишер, 83), Гбамен, Де Бласис, Муто (Кодро, 87).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, Фалетт, Сальседо, Боатенг, Штендера (Русс, 88), Гачинович (де Гузман, 85), Алле, Ребич (Блум, 74), Вольф.
Предупреждения: Абраам, 60. Виллемс, 88.
Судья: Штегеманн.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/