Маттеус считает, что Нойера в сборной Германии должен заменить тер Штеген

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что Мануэль Нойер должен лишиться статуса основного вратаря национальной команды. Такое мнение он высказал после поражения немцев от Голландии со счетом 0:3 в Лиге наций.

– Сейчас Нойер не так надежен, как был до своей тяжелой травмы, – цитирует Sky Sports Маттеуса. – Он еще не вернулся к тому состоянию, в котором был лучшим вратарем мира.

Тер Штеген же вратарь мирового класса, что показал в "Барселоне". Думаю, он должен получить шанс и выйти на поле в основном составе, даже если Нойер будет здоров.