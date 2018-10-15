Матс Хуммельс: "Зарплаты футболистов - компенсация за критику"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Матс Хуммельс заявил, что на футболистов бундестим последнее время свалилось слишком много критикуют. Он также добавил, что зарплаты игроков это в некотором роде компенсация.

- В настоящее время всех слишком много критикуют, на мой взгляд, это неуважительно, - сказал Хуммельс в интервью Goal. - Это на самом деле неуважение к тому, что делают игроки. Марио Баслер (бывший немецкий футболист и тренер) как-то сказал, что зарплата футболиста - это компенсация за критику. Мы не живем прошлым, но у нас и правда неплохая команда. Это смесь невезения и неудачи в атаке, но три гола - это слишком много. На мой взгляд, мы играли неплохо со времен чемпионата мира, но хороших результатов не получили, в том числе, и на Чемпионате мира в России.

Немцы впервые с 2007 года потерпели крупное поражение, а также не могут забить в третьем официальном матче подряд (не считая товарищеской игры с командой Перу - 2:1). Напомним, что чемпионы мира 2014 года не смогли выйти из группы на чемпионате мира в России.