Матс Хуммельс: "Юрген Клопп в "Баварии"? У меня спрашивали кое-что"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс рассказал о том, что он следит за работой главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. По его словам, с ним говорило руководство мюнхенцев и спрашивало мнение о специалисте.

– Юрген Клопп? Я очень внимательно слежу за его карьерой из-за семи лет совместной работы, когда он тренировал дортмунскую "Боруссию", – цитирует Sky Sports Клоппа. – Я был счастлив, когда "Ливерпуль" хорошо стартовал, но сейчас они сбавили обороты. Но он точно найдет выход из ситуации.

В "Баварии" говорили со мной о новом тренере, спросили у меня кое-что. Я высказал свое мнение. Но я не знаю, является ли Клопп кандидатом на эту работу. Понятия не имею. Мне будет интересно сделить за тем, чтоо будет дальше.