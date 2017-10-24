Матс Хуммельс: "С первых минут "Лейпциг" сильно усложнит жизнь "Баварии"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс отдал должное сопернику накануне матча 1/16 финала Кубка Германии против "Лейпцига"​. Сам футболист сыграть не сможет из-за травмы.

- "Лейпциг" - команда очень высокого уровня, - цитирует пресс-служба клуба Хуммельса. - Они демонстрируют очень скоростной футбол, интенсивный контрпрессинг. Нужно всегда быть начеку, быстро думать. С самых первых секунд нужно быть готовым к тому, что соперник сильно усложнит нам жизнь.