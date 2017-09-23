Матс Хуммельс: "Придется смириться с ничьей с "Вольфсбургом"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после ничьей с "Вольфсбургом" в матче 6-го тура чемпионата Германии (2:2) посетовал на два пропущенных мяча, несмотря на хорошую игру в обороне. Также он считает, что счет во встрече мог стать 3:1.

- После того, как мы пропустили первый мяч, у нас было несколько моментов, чтобы сделать счет 3:1, - цитирует пресс-служба клуба Хуммельса. - В обороне мы играли хорошо, мало что позволяли сопернику, но все равно пропустили два мяча. Придется с этим смириться.