Матс Хуммельс: "Переход в "МЮ" был очень вероятен"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс сообщил, что мог перейти в 2014 году из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед". В итоге он решил остаться в Германии, а этим летом присоединился к "Баварии", заключив пятилетний контракт.

- Сделка с "МЮ" была очень вероятна. Да-да-да, очень вероятна, - цитирует Daily Mail Хуммельса. - В последние годы было несколько предложений из Англии, а также от одного из ведущих клубов Испании. Интерес испанцев был довольно слабым, а вот "МЮ" был ближе всех. Ван Гал хотел видеть меня в команде, но не он один. Сейчас мне уже тяжело будет заиграть в Англии. В декабре мне исполнится 28 лет, и мой контракт с "Баварией" заключен на 5 лет.